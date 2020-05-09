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75-летие Победы

Дипломаты РФ в Словении почтили память погибших во Второй мировой войне соотечественников

Траурные церемонии прошли в Любляне, городах Марибор и Мурска-Собота

ЛЮБЛЯНА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Словении и Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Любляне почтили память погибших в годы Второй мировой войны возложением венков к памятникам павшим на словенской земле соотечественникам. Траурные церемонии прошли в столице республики, а также городах Марибор и Мурска-Собота.

Из-за ограничительных мер, введенных властями страны в связи с пандемией коронавируса, проведение любых массовых мероприятий временно запрещено. В связи с этим возложение венков было проведено в усеченном формате: российскую сторону представляли посол в Словении Тимур Эйвазов, военный атташе Сергей Лемешев и исполняющая обязанности директора РЦНК Марина Гуськова, их сопровождали словенские представители муниципалитетов, на территории которых находятся монументы.

Церемонии прошли у нескольких мемориальных мест, связанных с судьбами погибших на территории Словении в годы войны соотечественников. Первым из них стал памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Второй вечный огонь на территории Словении находится у мемориала на месте братской могилы 516 красноармейцев, погибших при освобождении города Мурска-Собота, на северо-востоке страны. Кроме него, российские дипломаты также посетили памятник советскому воину и югославскому партизану на площади Победы в центре города.

Последним памятным местом стало здание бывшего концентрационного лагеря Stalag XVIII-D в городе Марибор. В заключении от болезней, голода и суровых условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных, они захоронены на близлежащем кладбище Побрежье. К месту бывшего лагеря смерти и братской могиле соотечественников также возложили траурные венки цветов российского флага.

В ходе войны королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. Вскоре в крае развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.

Теги
СловенияРоссия75-летие Победы
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