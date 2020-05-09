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Пандемия коронавируса нового типа

В Европе число зараженных коронавирусом становится меньше, в Индии - больше

Наибольший ежедневный прирост заразившихся новым коронавирусом в странах, где были введены ограничительные меры, зафиксирован на Украине - 500 случаев
Описание
© EPA-EFE/JAGADEESH NV

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Власти Индии, где выросло число заразившихся коронавирусом, усиливают противоэпидемические меры, введенные из-за распространения коронавируса нового типа, тогда как европейские страны продолжают их смягчать. И они могут себе это позволить: в основном европейские страны фиксируют незначительный ежедневный прирост заразившихся.

Госдепартамент США в свою очередь приступил к реализации плана поэтапного возобновления штатной работы своих зарубежных представительств во всем мире, приостановленной еще в марте.

Европейские показатели

Наибольший ежедневный прирост заразившихся новым коронавирусом в странах, где были введены ограничительные меры, - около 500 случаев - зафиксирован на Украине. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки зафиксировано 515 новых случаев. Накануне было выявлено 504, а днем ранее - 507 случаев. Всего на Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения.

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Порядка 300 случаев заражения отмечено за последние сутки в Швеции и Польше. В Швеции, где карантин не вводился, по данным управления здравоохранения страны, в настоящее время число заразившихся составляет 25 921. В королевстве 1 693 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, причем 1 263 из них - мужчины.

В Польше зарегистрировано 15 510 заразившихся новым коронавирусом. Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлен 331 новый случай заражения. Всего 777 заболевших умерли, 5 437 человек выздоровели.

В других европейских странах показатель ежесуточных заражений коронавирусом гораздо ниже. Так, например, в Дании за минувшие сутки заразился 101 человек, в Португалии - 138, в Латвии - 2.

Чешские медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом в республике восьмой день подряд, сообщили в Минздраве Чехии. По данным ведомства, в стране в пятницу было выявлено 46 инфицированных. Всего в республике зафиксировано 8 078 случаев заражения, 273 человека умерли, 4 414 выздоровели. Ни одного заболевшего не выявлено за последние сутки в Словакии, где общее число заразившихся составило 1 455.

Высок суточный прирост числа заболевших в Белоруссии, где ограничительные меры, как и в Швеции, не вводились. В пятницу новый коронавирус был выявлен у 951 человека. Как сообщили в субботу в Минздраве страны, всего в Белоруссии зарегистрировано 22 052 человека с положительным тестом на COVID-19, скончались 126 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией на фоне хронических заболеваний.

В Азии непросто

Высокие показатели заражения новым коронавирусом ежедневно фиксируются в Индии. За минувшие сутки число заболевших составило 3 320. Всего в стране коронавирусом заражено 59 662 человека. По информации Минздрава Индии, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 39 834 пациента, 17 847 человек выздоровели. Число летальных исходов выросло за 24 часа на 95 и достигло 1 981. Режим строгой изоляции в стране, введенный в апреле, продлен до 17 мая.

В Индонезии за сутки выявлено 533 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения первого инфицированного в начале марта, сообщил в субботу официальный представитель Минздрава. Общее число инфицированных в стране достигло 13 645. За время пандемии зафиксировано 959 летальных исходов.

Открываются заводы и диппредставительства

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В тех странах, где эпидемия идет на спад, открываются промышленные предприятия. Так, ведущий японский автоконцерн Toyota Motor принял решение возобновить производство на двух своих заводах в Турции и Великобритании, работа которых была приостановлена из-за распространения нового коронавируса. Производство на заводе в турецкой провинции Сакарья возобновится 12 мая. Предприятие по выпуску двигателей на севере Уэльса вновь начнет работу 13 мая.

Toyota 22 апреля частично восстановила производство на заводе во Франции, 23 апреля - на заводе в Польше. Ожидается, что работа предприятия в Санкт-Петербурге возобновится после 11 мая.

Другой японский автоконцерн Suzuki намерен 12 мая частично восстановить производство на своем заводе в городе Манесар на севере Индии, который остановил выпуск 23 марта. Работа предприятия в индийском городе Гургаон пока не будет возобновлена.

Миссии США

Постепенно возобновляют свою работу американские посольства, генконсульства и торговые миссии, которые с 18 марта перешли на ограниченный режим в связи с распространением в мире коронавируса нового типа. Согласно подготовленному во внешнеполитическом ведомстве США плану, при возобновлении деятельности дипмиссии в каждой отдельной стране пребывания, американские дипломаты будут учитывать масштаб распространения вызываемого коронавирусом заболевания, эффективность мер, принимаемых властями страны, и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Для 13 тыс. американских дипломатов и 11 тыс. служащих планом устанавливается порядок их поездок, выполнения служебных обязанностей, соблюдения правил индивидуальной защиты от заражения.

Теги
БелоруссияШвецияУкраинаСШАИндияДанияПортугалияПольшаПандемия коронавируса нового типа
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