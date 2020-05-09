В Европе число зараженных коронавирусом становится меньше, в Индии - больше

Наибольший ежедневный прирост заразившихся новым коронавирусом в странах, где были введены ограничительные меры, зафиксирован на Украине - 500 случаев

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Власти Индии, где выросло число заразившихся коронавирусом, усиливают противоэпидемические меры, введенные из-за распространения коронавируса нового типа, тогда как европейские страны продолжают их смягчать. И они могут себе это позволить: в основном европейские страны фиксируют незначительный ежедневный прирост заразившихся. Госдепартамент США в свою очередь приступил к реализации плана поэтапного возобновления штатной работы своих зарубежных представительств во всем мире, приостановленной еще в марте. Европейские показатели Наибольший ежедневный прирост заразившихся новым коронавирусом в странах, где были введены ограничительные меры, - около 500 случаев - зафиксирован на Украине. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки зафиксировано 515 новых случаев. Накануне было выявлено 504, а днем ранее - 507 случаев. Всего на Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения.

На эту тему Все больше стран в мире объявляют об ослаблении мер, введенных из-за коронавируса

Порядка 300 случаев заражения отмечено за последние сутки в Швеции и Польше. В Швеции, где карантин не вводился, по данным управления здравоохранения страны, в настоящее время число заразившихся составляет 25 921. В королевстве 1 693 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, причем 1 263 из них - мужчины. В Польше зарегистрировано 15 510 заразившихся новым коронавирусом. Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлен 331 новый случай заражения. Всего 777 заболевших умерли, 5 437 человек выздоровели. В других европейских странах показатель ежесуточных заражений коронавирусом гораздо ниже. Так, например, в Дании за минувшие сутки заразился 101 человек, в Португалии - 138, в Латвии - 2. Чешские медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом в республике восьмой день подряд, сообщили в Минздраве Чехии. По данным ведомства, в стране в пятницу было выявлено 46 инфицированных. Всего в республике зафиксировано 8 078 случаев заражения, 273 человека умерли, 4 414 выздоровели. Ни одного заболевшего не выявлено за последние сутки в Словакии, где общее число заразившихся составило 1 455. Высок суточный прирост числа заболевших в Белоруссии, где ограничительные меры, как и в Швеции, не вводились. В пятницу новый коронавирус был выявлен у 951 человека. Как сообщили в субботу в Минздраве страны, всего в Белоруссии зарегистрировано 22 052 человека с положительным тестом на COVID-19, скончались 126 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией на фоне хронических заболеваний. В Азии непросто Высокие показатели заражения новым коронавирусом ежедневно фиксируются в Индии. За минувшие сутки число заболевших составило 3 320. Всего в стране коронавирусом заражено 59 662 человека. По информации Минздрава Индии, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 39 834 пациента, 17 847 человек выздоровели. Число летальных исходов выросло за 24 часа на 95 и достигло 1 981. Режим строгой изоляции в стране, введенный в апреле, продлен до 17 мая. В Индонезии за сутки выявлено 533 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения первого инфицированного в начале марта, сообщил в субботу официальный представитель Минздрава. Общее число инфицированных в стране достигло 13 645. За время пандемии зафиксировано 959 летальных исходов. Открываются заводы и диппредставительства

На эту тему Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ