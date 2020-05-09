Южная Осетия отмечает 75-летие Победы онлайн-концертом и открытием памятника герою

ЦХИНВАЛ, 9 мая. /ТАСС/. Южная Осетия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов концертом в онлайн-режиме, возложением цветов к обелискам героям и открытием памятника командиру торпедных катеров Герою Советского Союза Константину Кочиеву.

"День Победы - великий праздник, который отмечают многие сотни миллионов людей в разных странах. Свой вклад в победу был внесен и Южной Осетией, и вклад этот намного превосходит размеры нашей страны. Сыновья и дочери Осетии явили образцы массового героизма. Южная Осетия потеряла больше своих воинов, чем целый ряд вместе взятых западных государств, претендующих на значимость своей роли в победе над фашистами", - говорится в поздравлении президента Южной Осетии Анатолия Бибилова к 75-летию Победы.

Президент выразил признательность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг и за праздник Победы. "В Южной Осетии, как и в других странах, готовившихся масштабно отметить День Победы, приходится вносить изменения в программу празднования из-за распространения коронавирусной инфекции. Мы обязательно отметим 75-летие Победы, но так, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье людей! Однако никакие вирусы и другие внешние обстоятельства не омрачат наше восприятие Дня Победы, наши чувства радости, гордости и сопричастности к этому величайшему торжеству!" - подчеркнул Бибилов.

Цветы к обелискам героев

Праздничные мероприятия в День Победы в Южной Осетии начались у Аллеи славы в столице республики, где руководство страны во главе с президентом Анатолием Бибиловым, командование 4-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России возложили Гирлянду славы к "Вечному огню" и цветы к обелискам героев. Далее представительная делегация возложила венки к мемориальным комплексам участникам Великой Отечественной войны в селах Прис и Тбет Цхинвальского района.

К 75-летию Победы в столице Южной Осетии торжественно открыли памятник командиру торпедных катеров, Герою Советского Союза Констанитину Кочиеву. Бюст Кочиева на полутораметровом постаменте установили во дворе школы №2 в Цхинвале имя которого она носит. В церемонии принял участие президент республики Анатолий Бибилов.

Константин Кочиев - уроженец Южной Осетии капитан 3-го ранга Военно-морского флота СССР, командир отряда торпедных катеров Черноморского флота на счету у которого более 250 боевых операций. В ночь на 5 мая 1944 года Кочиев с четырьмя катерами вышел к мысу Херсонес, где проходил караван фашистских судов в охранении тральщиков, десантных барж и катеров. Они устремились в атаку, пробились сквозь живую завесу и торпедными ударами потопили два транспорта и баржи. Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 мая 1944 года капитан-лейтенант Константин Кочиев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Праздник с горечью потери

В ходе церемонии открытия памятника, президент также сообщил присутствующим скорбную весть о том что два ветерана-фронтовика скончались минувшей ночью, не дожив до 75-летия Победы. "К большому сожалению, наших ветеранов становится все меньше и меньше. Буквально вчера мы проводили им индивидуальные парады, и радовались тому, что у нас еще 13 участников Великой Отечественной войны, но сегодня Василия Гергаулова и Григория Кокоева уже с нами нет", - сказал Бибилов и предложит почтить минутой молчания память ветеранов.

Онлайн-концерт от потомков

Дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны отдали в День Победы студенты Юго-Осетиского Государственного университета - потомки поколения победителей, которые с утра запустили онлайн-трансляцию в социальных сетях своего концерта, посвященного 75-летию Победы. Песни фронтовых лет, легендарные композиции: "День победы", "Катюша", "Журавли" и другие, около часа звучали в прямом эфире в исполнении студентов.

Музыкальное сопровождение праздника было организованно также министерством культуры республики. Запись концерта с патриотическими песнями и песнями фронтовых лет целый день транслировали на театральной площади столицы республики. Завершится празднование вечером большим Салютом Победы над Цхинвалом.

Президент Южной осетии Анатолий Бибилов ранее объявил о переносе парада в республике на более позднее время из-за коронавируса. Он отметил, что праздновать 75-летие Победы Южная Осетия будет вместе с Россией. Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести.