Кадыров сообщил о возможном смягчении режима ограничений в Чечне с 12 мая

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Постепенное смягчение режима ограничений, введенного в Чеченской Республике в связи с распространением коронавирусной инфекции, может начаться после 12 мая, сообщил журналистам в субботу глава республики Рамзан Кадыров.

"В последние дни у нас довольно благоприятная обстановка в республике, мы контролируем ситуацию. Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки… После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами", - сказал Кадров.

По его словам, он дал указания оперативному штабу в республике совместно с управлением Роспотребнадзора подготовить рекомендации по смягчению режима. Кадыров также уточнил, что решение о продлении режима самоизоляции в республике не принималось, при этом дата его окончательной отмены пока также не определена.

Ранее в субботу Кадыров написал на своей странице "ВКонтакте", что со следующей недели в республике будут открыты автосервисы и небольшие магазины.

В Чечне 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, 369 человек выздоровели, восемь умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.