Следующий год в Чувашии объявлен Годом подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

ТАСС, 9 мая. Следующий, 2021 год станет в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, говорится в тексте указа врио главы региона Олега Николаева. В следующем году исполнится 80 лет с начала их строительства.

"В целях увековечения трудового героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году Сурского и Казанского оборонительных рубежей постановляю... объявить в Чувашской Республике 2021 год Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей", - отмечается в документе, опубликованном в субботу на официальном портале органов власти.

Кабинету министров республики поручено создать организационный комитет по проведению в Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Органам местного самоуправления и организациям рекомендовано подключиться к мероприятиям в рамках Года. Указ вступает в силу со дня его подписания.

По словам Николаева, тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет увековечена. Николаев в Доме правительства 9 мая по видеосвязи пообщался с труженицей тыла, участницей строительства Сурского оборонительного рубежа Еленой Захаровой из Красночетайского района республики. Когда началась война, ей было 17 лет, она работала в родном колхозе. Осенью 1941 года вместе со стариками и женщинами ее отправили рыть окопы и траншеи вдоль реки Сура.

Елена Васильевна вспоминает, что в основном в тяжелых работах были задействованы женщины: все мужчины ушли на войну.

Сурский и Казанский оборонительный рубежи для обороны от фашистских захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. По информации Государственного архива современной истории Чувашии на строительстве рубежей трудились около 200 тыс. человек. Это треть трудоспособного населения республики по состоянию на 1 октября 1941 года.