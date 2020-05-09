В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял демонтированный памятник маршалу Коневу

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами. Об этом сообщил журналистам представитель чешской полиции Ян Данек.

"На пьедестал, где недавно находилась скульптура маршала Конева, кто-то установил унитаз. Полиция ведет расследование", - сказал он.

Акт вандализма произошел в ночь или ранним утром в субботу. О нем в полицию сообщил гражданин, который в День Победы пришел возложить букет цветов к месту, где возвышался памятник легендарному советскому полководцу.

Действия хулиганов осудили принявшие решение о демонтаже монумента маршалу Коневу муниципальные власти района Прага-6 во главе со старостой Ондржеем Коларжом.

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек выразил убежденность в том, что республика не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".