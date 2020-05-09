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75-летие Победы

Лещенко, Билан и Безруков спели с ветеранами в прямом эфире "России-1"

В финале праздника сводный хор ветеранов - каждый из своего города, у себя дома - исполнил легендарную "Катюшу"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны со всей России в субботу вышли в прямой эфир телеканала "Россия-1", чтобы рассказать свои истории, принять поздравления знаменитых артистов с 75-летием Победы и спеть вместе с ними песни военных лет. Ведущими праздничного канала выступили Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

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"Когда мы готовили эту программу, нам очень хотелось, чтобы получилось такое застолье: всей страной сесть, вспомнить, сказать "спасибо", - поделилась Златопольская. - Спасибо вам, нашим зрителям, что вы были с нами за этим столом. А главное, спасибо нашим ветеранам, низкий поклон".

На связь со студией вышли ветераны из Тамбова, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Хабаровского края, Читы, Иркутска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Волгограда, Петрозаводска, Москвы, Пятигорска, Воронежа, Нальчика и других городов.

' Россия-1'

Историями своих родственников, на долю которых выпало испытание войной, в эфире поделились актеры Ирина Муравьева, Сергей Бурунов, Евгений Миронов, Александр Петров, Федор, Виктор и Иван Добронравовы, Алексей Кравченко, Сергей Безруков, режиссер Федор Бондарчук, певец Дима Билан, участница конкурса "Синяя птица" Вита Корниенко. Актриса Ирина Алферова вышла в эфир из дома вместе со своей матерью, ветераном войны Ксенией Алферовой. Для ветеранов выступили Диана Арбенина и пианист Иван Бессонов. Сразу после объявленной минуты молчания по всей стране вместе со Львом Лещенко спели "День Победы".

"Я хочу обратиться к жителям больших и малых городов, поселков и деревень нашей необъятной страны - России. Сегодня мы вспоминаем вечно живых воинов бессмертного полка. Они приближали, как могли, этот день - день Победы. Давайте всей страной, всем миром поклонимся их великому подвигу", - призвал народный артист СССР Василий Лановой, который также присоединился к эфиру из дома.

В финале праздника сводный хор ветеранов - каждый из своего города, у себя дома - исполнил легендарную "Катюшу".

Теги
Россия75-летие Победы
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