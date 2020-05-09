Лещенко, Билан и Безруков спели с ветеранами в прямом эфире "России-1"

В финале праздника сводный хор ветеранов - каждый из своего города, у себя дома - исполнил легендарную "Катюшу"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны со всей России в субботу вышли в прямой эфир телеканала "Россия-1", чтобы рассказать свои истории, принять поздравления знаменитых артистов с 75-летием Победы и спеть вместе с ними песни военных лет. Ведущими праздничного канала выступили Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

На эту тему В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"Когда мы готовили эту программу, нам очень хотелось, чтобы получилось такое застолье: всей страной сесть, вспомнить, сказать "спасибо", - поделилась Златопольская. - Спасибо вам, нашим зрителям, что вы были с нами за этим столом. А главное, спасибо нашим ветеранам, низкий поклон". На связь со студией вышли ветераны из Тамбова, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Хабаровского края, Читы, Иркутска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Волгограда, Петрозаводска, Москвы, Пятигорска, Воронежа, Нальчика и других городов.

' Россия-1'