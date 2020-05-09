В Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде в Уфе

УФА, 9 мая. /ТАСС/. Пилотажная группа, выполнявшая 9 мая показательные полеты над Уфой, не стремилась изобразить французский флаг с помощью цветного дыма, а смешала триколор по заранее подготовленной программе. Об этом в субботу сообщил журналистам президент Федерации авиации общего назначения России, генеральный директор аэродромного комплекса малой авиации "Первушино", ведущий группы Сергей Минигулов.

В субботу портал ufa1.ru разместил фотографию из блога главы Башкирии Радия Хабирова, на которой запечатлены самолеты, выпускающие цветной дым в порядке - синий, белый, красный. Издание в публикации отметило, что 9 мая в небе над Уфой пилотажная группа изобразила французский флаг, а не российский.

"Визитной карточкой выступления нашей группы является "перекрестный роспуск на пересекающихся курсах". Для его четкости мы поставили белый цвет в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания. На репетициях и сегодня у нас получилось именно так, как мы и планировали", - сказал он.

Минигулов добавил, что система цветных дымов в первом заходе отражала национальные цвета Республики Башкортостан, а во втором заходе - национальные цвета Российской Федерации. В воздухе самолеты меняли порядок нахождения и порядок цветов также менялся.

В пресс-службе правительства республики ТАСС уточнили, что воздушная программа в исполнении самолетов авиационного учебного центра "Уфимский учебно-методический центр малой авиации" из пилотажной группы "Первушино" прошла безопасно и была согласована со всеми воздушными судами.

Показательное выступление пилотажной группы состоялось в момент доставки медали "Золотая Звезда" генерал-майора Минигали Шаймуратова из аэропорта Уфы на Советскую площадь столицы республики для передачи на вечное хранение в национальный музей Башкирии. Награду в сопровождении военизированной колонны везли по улицам Уфы. Указом президента России Владимира Путина генерал-майор Минигали Шаймуратов, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 30 марта 2020 года посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899-1943) в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года - 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тыс. км.