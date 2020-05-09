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75-летие Победы

В Нью-Йорке проходит онлайн-акция "Бессмертный полк"

В ближайшее время в США стартует и общеамериканская акция "Бессмертный полк" в США, которая пройдет в режиме видеоконференции

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк - дома" началась в субботу в Нью-Йорке впервые в виртуальном режиме. В социальных сетях под музыку военных лет в полдень по времени восточного побережья США (19:00 мск) стартовала трансляция видеоколлажа из портретов тысячи героев-фронтовиков, с которыми на протяжении предыдущих лет ходили участники нью-йоркского марша "Бессмертный полк".

"Мы объединяем портреты героев сначала в виртуальные взводы по 16 человек, из них формируем роты, затем батальоны, и в результате у нас получается целый полк, который насчитывает около тысячи имен и фамилий, воинских званий героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн", - пояснила корреспонденту ТАСС один из координаторов акции, вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. "Бессмертный полк - дома", включающий видеоколлаж и песни о Великой Отечественной войне, будет транслироваться без остановки весь день 9 мая во многих социальных сетях, в том числе в Facebook и в Instagram, а также на официальных сайтах, посвященных акции.

"Координаторы "Бессмертного полка" всегда считали, что память о своем солдате - это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно и иными способами, - подчеркнула Иванникова. - Ни один вирус, пандемия или ограничения не смогут помешать нам помнить наших героев, не испортят этот великий праздник".

В 2019 году в США в различных акциях, памятных шествиях и концертах, приуроченных к празднованию Дня Победы, приняли участие свыше 10 тыс. человек. Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована в трех городах - в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и в Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.

В ближайшее время в США стартует и общеамериканская акция "Бессмертный полк" в США, которая пройдет в режиме видеоконференции. В ней примут участие свыше 20 американских городов, а также некоторые страны Европы и СНГ.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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