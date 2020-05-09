Самолет с 63 вахтовиками Чаяндинского месторождения прибыл из Якутии в Челябинск

ТАСС, 9 мая. Спецрейс доставил группу вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где обнаружен очаг коронавируса, в Челябинск, согласно данным онлайн-табло аэропорта.

"Рейс прибыл", - сообщается на табло.

По данным челябинского Минздрава, прибыли 63 человека. Таким образом, двумя рейсами из Якутии доставлен 161 челябинский вахтовик, их анализы на коронавирус отрицательны. Все помещены на двухнедельный карантин в обсерватор.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге 7 мая сообщил, что всего на месторождении находятся 199 челябинских вахтовиков, однако позиция Роспотребнадзора заключается в том, чтобы не вывозить из Якутии рабочих с положительным результатом анализов на коронавирус.

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. По данным на 6 мая, тестирование выявило наличие коронавируса у 246 человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.