Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Facebook из-за ошибки автоматизированного инструмента удалял фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства", - сообщили в компании.

Из-за пандемии Facebook временно отправил домой команды, которые занимаются проверкой контента.

"Мы хотим, чтобы наша платформа оставалась безопасным местом для поддержания связи людей друг с другом в сложившейся ситуации, поэтому в данный момент мы больше полагаемся на наши автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества. Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок", - сказал представитель компании, уточнив, что подобные случаи Facebook старается решить как можно быстрее.

Ранее российские пользователи Facebook обратили внимание на то, что службы безопасности социальной сети закрывали доступ к публикациям, содержащим снимок корреспондента фотохроники ТАСС Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

"Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Ваша публикация скрыта от других. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире", - указывалось в сопроводительном сообщении соцсети.