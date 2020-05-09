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Пандемия коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн

Уровень смертности составляет 6,92%
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© AP Photo/John Minchillo

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 4 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.

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По последним данным, заразилось более 4 000 680 человек, умерли 6,92% из них - 276 765. Темпы распространения коронавируса в мире продолжают замедляться. Двукратный рост с 2 млн до 4 млн занял 26 дней, тогда как с 1 млн до 2 млн - 13 дней.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных. Там, по подсчетам газеты The New York Times, заразились 1 304 700 человек, умерли 5,99% из них - 78 113. На втором месте - Испания (223 578 инфицированных, 26 478 человек умерли, летальность - 11,84%), где в конце мая была изменена методика подсчета числа заразившихся и стали учитываться только результаты ПЦР-тестов, из-за чего общая цифра несколько сократилась. Следом идут Италия (218 268 инфицированных, 30 395 пациентов умерли, летальность - 13,93%) и Великобритания (215 260 заразившихся, 31 587 человек умерли, летальность - 14,67%).

Россия по числу инфицированных занимает пятое место в мире, хотя в пересчете на 100 тыс. населения она не в первом и не во втором десятке. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия коронавируса нового типа
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