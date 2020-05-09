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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая

С 12 мая жители города будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки

САКНТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. Одна из причин этого - низкий уровень самоизоляции.

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Кроме того, жители города будут обязаны носить маски и перчатки. "С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении. До 11 мая просьба носить маски и перчатки носит рекомендательный характер.

Как поясняется в сообщении пресс-службы, продажа индивидуальных средств защиты будет производиться в вестибюлях станций петербургского метро. Кроме того, власти рекомендуют предприятиям, которые осуществляют продажу масок и перчаток, обеспечить наличие товара для горожан.

В сообщении также говорится, что компании (в том числе строительные и промышленные), на которые не распространяются ранее установленные властями Санкт-Петербурга ограничения и запреты, могут возобновить свою работу, при этом эти организации должны соблюдать нормы безопасной деятельности, установленные Роспотребнадзором.

С 1 марта коронавирусной инфекцией заразились 6 990 человек, из них выздоровело - 1 662 человека. Внебольничной пневмонией заболели 10 196 человек, выздоровели - 5 593. Сейчас на карантине находятся 3 988 человек. В последние дни количество заболевших резко возросло. Так, 9 мая заболели 425 человек, а выздоровели только 65.

В России зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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