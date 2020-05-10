Минобороны публикует новую серию архивных фотографий в рамках проекта "Полководцы Победы"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте в рамках исторического проекта "Полководцы Победы" новую серию архивных фотографий.

"Фотодокументальный проект "Полководцы Победы. Весна 1945 года" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром "коричневой чумы" - фашистской Германии - в ее логове", - сообщили в ведомстве.

В разделе, отмечают в министерстве, представлены снимки весны 1945 года, на которых запечатлены как моменты подготовки к финальной схватке с врагом, так и "минуты триумфа победителей - маршалов и генералов, танкистов и летчиков - тех, кто привел свои героические войска к единственно возможному завершению великой войны - нашей полной Победе".

Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы". Фотографии были предоставлены из семейных и личных архивов. Многие снимки публикуются впервые.

Раздел доступен по ссылке: http://commanders.mil.