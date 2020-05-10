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Актриса и режиссер Наталья Бондарчук встретит 70-летие на даче в кругу семьи

На юбилее будут присутствовать ее сын, композитор Иван Бурляев, и дочь, актриса Мария Бурляева сообщила актриса

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Актриса и режиссер Наталья Бондарчук, которой в воскресенье исполняется 70 лет, встретит юбилей в кругу семьи, на даче. Об этом она рассказал корреспонденту ТАСС накануне праздника.

"К счастью для всей нашей семьи у нас есть дача, давно, с моего детства. <...> Мы собираемся отметить праздник за огромным столом, приготовим что-нибудь вкусное. Цветов на участке достаточное количество, каждый раз к моему дню рождения распускаются тюльпаны. Мне очень приятно", - поделилась собеседница агентства.

Бондарчук рассказала, что дачу строила ее мама Инна Макарова, известная актриса, которая ушла из жизни совсем недавно, 25 марта 2020 года.

Как поделилась с агентством артистка, на юбилее будут присутствовать ее сын, композитор Иван Бурляев, и дочь, актриса Мария Бурляева, - все со своими семьями.

Работа продолжается

По словам Бондарчук, период самоизоляции не остановил их проекты, поскольку работа переместилась в онлайн-пространство. Сейчас вместе с дочерью Марией они проводят видеоуроки для учеников Международной кино-театральной школой имени С. Ф. Бондарчука, руководителем которой является Наталья Сергеевна. Со съемкой им помогает, в том числе, ее супруг Игорь Днестрянский. "У нас образовалась внутренняя маленькая киностудия. <...> Работа для меня очень сердечная, все страны благодарят, что в такой непростой обстановке преподаю, даю детям немного солнышка", - поделилась она.

По словам Бондарчук, она ждет весточек с поздравлениями из разных стран. Филиалы кино-театральной школы есть, например, во Франции, Италии, Ирландии, на Мальте.

"Кроме того, я готовлюсь к столетию Сергея Федоровича Бондарчука - пишу книгу, которая будет называться "Линия жизни". В общем, работы у нас хватает", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса, она продолжит работу и все свои проекты. "Первое, куда бы я поехала, когда появится возможность, - это Крым. Там мои замечательные ученики, которые присылают свои работы, поздравления. Я очень люблю Крым", - заключила Бондарчук.

О Наталье Бондарчук

Наталья Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой. Она окончила ВГИК по двум направлениям - актерскому и режиссерскому, где мастерами ее курса дважды были Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Дебют в качестве актрисы состоялся в картине "У озера" 1969 года, режиссером которой был Герасимов.

Особую известность ей принесла роль Хари в фильме "Солярис" Андрея Тарковского. Будучи студенткой, она прошла пробы у режиссера, но сперва он отказался утвердить ее на роль из-за юного возраста. Взамен Тарковский предложил Ларисе Шепитько снять Бондарчук в драме "Ты и я". Пока шли эти съемки, режиссер продолжал искать актрису, но никого лучше молодой артистки не нашел. Увидев отснятый материал ленты "Ты и я" Тарковский все же решился взять Наталью Бондарчук в "Солярис".

Также актриса сыграла в картинах "Исполнение желаний" Светланы Дружининой, "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля, "Красное и черное" Сергея Герасимова.

Режиссерский дебют Бондарчук состоялся в 1975 году, когда она сняла новеллу "Бессчастная Матрена" в альманахе "Пошехонская старина". Также она создала сказки "Детство Бемби" и "Юность Бемби", картины "Любовь и правда Федора Тютчева", "Пушкин: Последняя дуэль" и другие.

В 1987 году Наталья Бондарчук основала детский профессиональный театр "Бемби". С 2016 года она также руководит Международной кино-театральной школой имени С. Ф. Бондарчука, филиалы которой существуют в городах России и за рубежом.

Наталья Бондарчук является Заслуженной артисткой РСФСР (1977) и Заслуженным деятелем искусств РФ (2009).

Теги
Бондарчук, Наталья Сергеевна
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