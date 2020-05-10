Посол в Австрии: Россия гордится, что памятник советским солдатам стал частью облика Вены

ВЕНА, 10 мая. /ТАСС/. Россия гордится, что памятник советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац стал неотъемлемой частью исторического облика Вены. С таким комментарием выступил в воскресенье российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в газете Presse am Sonntag в ответ на публикацию "Освободители Вены строят памятник" автора Гюнтера Халлера с неоднозначной оценкой памятника.

"<…> Мы гордимся тем, что "Русский памятник" стал неотъемлемой частью исторического облика Вены! И гордимся по праву!" - подчеркнул Любинский.

По словам посла, памятник освобождению на площади Шварценбергплац, разумеется, может вызывать различные чувства, и российская сторона далека от того, чтобы призывать венцев "любить" этот символ памяти о красноармейцах, павших за освобождение Австрии. Россия при этом благодарна австрийским друзьям и партнерам за достойный уход за воинскими захоронениями и считает их бережное отношение к собственной истории очень важным, написал посол РФ.

"Однако, к сожалению, здесь есть и такие персоны, которые в силу своих нездоровых политических воззрений и личных качеств испытывают ненависть к памятнику освобождения. Но описывать отношение к нему как всеобщее презрение, что делает автор статьи? Для меня такое неуважение переходит все границы", - указал Любинский.

Российский посол в этой связи напомнил о роли австрийцев в качестве соучастников чудовищных зверств нацистов на восточном фронте и преступлениях геноцида против советского народа.

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям является монумент на венской площади Шварценбергплац. Он был открыт в 1945 году в память о советских солдатах, погибших в ходе Венской наступательной операции.