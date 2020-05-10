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75-летие Победы

Участники акции "Бессмертный полк" в США почтили минутой памяти погибших в ВОВ

Координаторы акции возложили цветы к мемориалам, посвященным героям войны
Возложение цветов в Сан-Франциско, Калифорния Наталья Славина/ТАСС
Описание
Возложение цветов в Сан-Франциско, Калифорния
© Наталья Славина/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" прошла в США в субботу в режиме видеоконференции из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В ней приняли участие 24 американских города, а также представители дипломатических миссий России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии. На связи с американским "Бессмертным полком" были также Франция, Латвия и Литва.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших героев Великой Отечественной и Второй Мировой войн. Представители городов и дипломатических миссий обратились к "однополчанам" с приветственными, поздравительными словами, а координаторы "Бессмертного полка" большинства американских городов, принимающих участие в акции, возложили цветы к мемориалам, посвященным героям войны.

Акция объединила города

"Очень радостно, что впервые в истории США акция "Бессмертный полк" единовременно проходит во всех американских городах, - обратился к участникам один из координаторов "Бессмертного полка", президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан. - Здорово, что акция объединяет людей, позволяет вместе почтить память о родных и близких". В эфир видеоконференции выходили представители каждого из городов, они поздравляли друг друга с Днем Победы, рассказывали небольшие истории из жизни своих героев, чьи портреты держали в руках. В акции приняли участие в том числе Нью-Йорк, Вашингтон (столичный округ Колумбия), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско и Лос-Анджелес (Калифорния), Анкоридж (Аляска), Чикаго (Иллинойс), Денвер (Колорадо), Сиэтл (штат Вашингтон), Детройт (Мичиган), Чарльстон (Южная Каролина), Бостон (Массачусетс). Впервые к акции "Бессмертный полк" в США присоединились Гонолулу (Гавайи), Остин (Техас) и Мельбурн (Флорида).

Среди виртуальных участников были и сами ветераны. Моисей Шапкар из Лос-Анджелеса, которому в этом году исполнилось сто лет, заявил: "День Победы - единственный такой день, другого нет". "Я прошел годы войны со многими фронтами, провел с Ленинградом тяжелые годы и не оставлял его до последних дней. Дай Бог, чтобы ваше поколение никогда не знало войны", - обратился он к участникам акции.

Ветеран Николай Зайцев из Нью-Йорка продемонстрировал в эфире, что сзади него находятся портреты однополчан. "Кто-то из них был ранен, кто-то погиб, но я всегда вместе с ними, в "Бессмертном полку", - подчеркнул 95-летний ветеран. - Поколения победителей и их потомков связывает крепкий узел, и меня радует и вдохновляет, что узел этот разбить никогда не удастся". "Я горжусь, что служил в Красной армии, воевал на фронте, и я поздравляю всех ветеранов, всю молодежь с этим прекрасным праздником. Акция "Бессмертный полк" - это бальзам на душу всем ветеранам, традиция, которая, я уверен, сохранится в веках", - заявил Николай Зайцев.

Сомнений в победителях нет

К участникам обратился и один из основателей акции "Бессмертный полк" Сергей Лапенков. "В этот день мы вспоминаем своих родных", - сказал он в эфире видеоконференции. Он вспомнил, что впервые услышал о войне, когда в возрасте менее 4-х лет оказался в доме своего дедушки в Сибири и узнал, что тот воевал, получил ранения и остался без обеих ног, ходил на деревянных протезах. "С тех пор для меня всегда этот день был и будет связан с именем моего дедушки Ивана Лапенкова и с такими, как он. Эти люди и стали символом нашей Победы, - подчеркнул Сергей Лапенков. - Поэтому у меня никогда не возникает сомнения, кто победил в этой войне".

Виртуальная акция "Бессмертный полк" в США продолжалась в течение полутора часов, и по ее окончании участники все вместе исполнили песню "День Победы" под кадры документальной хроники военных и победных дней.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована в трех городах - в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и в Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.

 

Теги
АрменияБелоруссияСШАКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанЛатвияЛитваРоссияФранция75-летие Победы
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75-летие Победы
Посол России в США принял участие в видеоконференции "Бессмертного полка"
Никакие форс-мажорные обстоятельства не могут помешать отпраздновать Великую Победу и почтить героический подвиг предков, отметил Анатолий Антонов
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