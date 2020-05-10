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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС развернет ПВР в Дагестане для граждан Азербайджана, не выехавших из РФ из-за пандемии

Пункт временного размещения сможет принять до 210 человек

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Группировка Главного управления МЧС России по Республике Дагестан развернет пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Автоколонна ГУ МЧС России по Республике Дагестан доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 человек", - сказали в пресс-службе.

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В МЧС добавили, что в настоящее время на территории региона находится большое количество граждан соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Решение о развертывании ПВР принято на основании обращения главы Дагестана Владимира Васильева в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях пандемии.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Магарамкентского района оказывают помощь с питанием и жильем гражданам Азербайджана, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и остались перед международным таможенным пунктом пропуска "Яраг-Казмаляр". При этом российскую территорию через него покинули несколько партий граждан Азербайджана, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе.

Теги
АзербайджанРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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