В МВД заявили, что роста количества случаев семейного насилия в России не наблюдается

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. МВД России не фиксирует роста числа случаев семейного насилия в России. Наблюдается снижение количества таких правонарушений, сообщили в ответ на запрос ТАСС в пресс-центре ведомства.

"Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается", - подчеркнули в МВД.

В министерстве уточнили, что по итогам первого квартала 2020 года количество преступлений семейной сфере сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%. В марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодним мартом. В апреле, когда в России были введен режим самоизоляции, число подобных противоправных деяний составило почти 7,7 тыс., что на 23,4% меньше, чем в апреле прошлого года.

Ранее издание РБК сообщило, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия.