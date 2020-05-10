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Пандемия коронавируса нового типа

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи будет две недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома. Об этом сообщила в субботу вечером телекомпания CNN со ссылкой на слова самого Фаучи.

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По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Фаучи отметил, что продолжит работать удаленно в рамках Межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом.

Кроме того, указывает CNN, он сможет продолжать посещение возглавляемого им исследовательского центра, в котором также будет находиться в изоляции. При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице. Сам Фаучи считает, что риск заражения в его случае невелик. Обследование на коронавирус Фаучи будет проходить ежедневно.

Ранее на карантин ушли еще два члена рабочей группы Белого дома по COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов Роберт Редфилд, а также глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 78 794 человека.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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