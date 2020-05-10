Поисковики отложат на осень раскопки и сконцентрируются на работе в архивах из-за пандемии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские поисковые движения из-за коронавирусной инфекции вынуждены переносить или отказываться от раскопок и перезахоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сконцентрировав внимание на работе в архивах. О том, как изменилась работа, поисковики рассказали ТАСС.
В условиях самоизоляции на первый план вышла работа, которой поисковики занимаются в течение года, в частности это отработка запросов граждан на установление фронтовой судьбы их близких, сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева. "Это могут быть как запросы по погибшим и пропавшим без вести, так и уточнение фронтового пути ветерана, вернувшегося после победы. Это акция у нас называется "Судьба солдата", - сказала она. Цунаева подчеркнула, что раньше установлением личности солдат поисковики занимались в свободное от основной работы время. Отработка одного запроса может идти от одного часа до года. Проект привлек к работе активистов из Пермского и Алтайского, Краснодарского краев, Калужской, Орловской, Новосибирской, Волгоградской областей.
Пресс-секретарь "Поискового движения России" Игнат Кушнарев уточнил, что уже поступило более 11,5 тыс. заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы войны.
Например, рязанским поисковикам удалось выяснить судьбу земляка Петра Пшечникова, который считался пропавшим без вести более 70 лет. За помощью к ним обратилась дочь солдата, проживающая в Тамбовской области. "Выяснилось, что 9 августа 1941 года Петр Пшечников попал в плен и был перевезен в Венгрию, а в октябре - в Германию, где находился в двух лагерях. 17 января 1943 года он умер от воспаления легких в лазарете, не дожив до дня рождения всего один день", - рассказала участница военно-патриотического клуба "Поиск" академии ФСИН России Полина Филатова.
"В принципе, для поисковиков тыловых регионов, кроме невозможности выехать непосредственно на полевые работы, ничего не меняется. Продолжается серьезная работа с архивами, серьезная работа по проекту "Судьба солдата". Естественно, мы не можем себе позволить экспедиции в этот период, но мы надеемся на лучшее, надеемся, что сможем сдвинуть сроки. Тем более финансирование, по крайней мере в Сибирском федеральном округе со стороны администраций регионов, со стороны получения грантов, субсидий, осуществилось", - сказала руководитель Новосибирского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", руководитель отряда "Поиск-МГИВ" Сибирского кадетского корпуса Наталья Некрасова.
В Алтайском крае сконцентрировались на установлении личности бойцов по медальонам, найденным в конце 1990-х-начале 2000-х годов, так как современные технологии позволяют установить имена солдат после экспертизы. Региональная общественная молодежная организация "Объединение "Отечество" Татарстана уделила внимание работе на сайте Всероссийского информационного поискового центра, где структурируется и собирается информация, полученная поисковиками со всей России: протоколы раскопа, эксгумации, личные дела на бойцов, чьи имена и судьбы удалось установить. "На данный момент мы все больше заносим туда наши старые архивы из уже давних экспедиций, до которых не доходили руки раньше. По понятным обстоятельствам поисковики пропустили одну весеннюю экспедицию, однако это не является показателем", - сказала пресс-секретарь "Объединения "Отечество" Джамиля Лукманова, отметив, что экспедиции не будут проводиться до спада эпидемии и официального разрешения на поисковые работы в регионах.
Перенос раскопок на осень
В большинстве регионов основные поисковые мероприятия перенесли на осень. Так, на Кубани пришлось отложить раскопки на месте первоначального захоронения убитых немецкими захватчиками воспитанников Ейского детского дома в рамках расследования уголовного дела о геноциде в 1942 году. "В условиях пандемии действует режим карантина и поисковики даже не могут прибыть в Ейск, так как действуют ограничения и на передвижение между муниципалитетами внутри Краснодарского края, и на въезд в регион", - пояснила замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.
В Ленинградской области весной этого года была приостановлена работа порядка 300 поисковых отрядов, сказал председатель совета регионального отделения в Санкт-Петербурге Илья Дюринский. Он добавил, что поисковики ожидают, что работы могут состоятся осенью. На вторую половину июля-август запланирована экспедиция "Аджимушкай" - каменоломни у этого поселка стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. "Экспедиция запланирована, письма-запросы написаны, безусловно все будет зависеть от ситуации, которая сложится [из-за коронавируса]", - сказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева.
Руководитель Ростовского регионального отделения "Поискового движения России" Владимир Щербанов сказал ТАСС, что масштабные поисковые экспедиции, которые были запланированы на территории региона, сейчас фактически свернуты. Но поисковики небольшими группами продолжают обследовать места обнаружения останков. Особый интерес для поисковиков Ростовской области представляет территория Еланского плацдарма, где в годы войны советские войска вели оборонительные бои. "Ранее считалось, что это наступление началось на территории Серафимовического района Волгоградской области, но нами было установлено, что на самом деле это был плацдарм в районе станицы Еланской в Ростовской области.<...> Каждую весну туда приезжает молодежь из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, сейчас они приехать не смогли.<...> Надеемся, что вернемся к работам летом-осенью", - сказал Щербанов, уточнив, что также не смогли приехать поисковики из Астраханской области и Мордовии.
Из-за распространения коронавирусной инфекции алтайские поисковики не смогли выехать в Севастополь, Калужскую область. Однако, как сказала ТАСС специалист отдела гражданского и патриотического воспитания Алтайского краевого дворца молодежи, член регионального отделения "Поискового движения России" Галина Буймова, участники движения рассчитывают, что они состоятся позднее - в конце лета или осенью. Пензенские поисковики отменили весенние экспедиции, тем не менее продолжается подготовка к поездкам в Белоруссию и Калининградскую область, которые запланированы на август, сказала председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" в Пензенской области Лариса Казакова. В Псковской области работы перенесены на неопределенный срок.
Свердловские поисковики рассчитывают в августе поехать в Курскую, Волгоградскую, Смоленскую, Ленинградскую, Новгородскую, Московскую и Брянскую области, а также в Крым и Карелию. "По просьбе нашего правительства мы вышли на Министерство обороны Республики Беларусь, на управление по увековечиванию памяти, и запланирована совместная экспедиция с поисковым батальоном республики одного из наших отрядов - это отряд из Уральского экономического университета. Если август позволит, будем участвовать в этой экспедиции", - поделилась председатель Совета региональной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова.
Разведка
Поисковые организации работают по плану, сформированному годом ранее, сказал руководитель крупнейшего в Воронежской области регионального поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин. В 2019 году проводились разведывательные операции. "Самое главное - перенесены и отложены на неопределенный срок, потому что есть важный момент по срокам проведения работ - весной, летом или осенью. Весной травы нет, рельеф чистый, у почвы большая проницаемость", - сказал он.
Разведывательные экспедиции обычно проводятся за год до основных раскопок. В них задействовано меньше людей и техники. В Волгоградской области в разведывательных выездах участвует по три-пять человек, отметил председатель регионального совета "Поискового движения России" в Волгоградской области Андрей Орешкин. Проведено пять разведок, три из них в городе-герое Волгограде.
Рязанские поисковики планировали с 11 по 26 апреля принять участие в традиционных масштабных вахтах памяти в Тверской и Мурманской области, однако теперь добровольцы ограничились участием в разведывательных выездах на границе Тверской и Смоленской областей с 20 по 26 апреля. Вместо 16 человек на выезд отправились трое, уточнил председатель совета рязанского регионального отделения "Поискового движения России" Николай Стрелков. "Мы нанесли на карту пункты, где будем копать летом. Мы нашли места, где захоронены кавалеристы, по одному из белых пятен нашей истории, по боям 11-го кавалерийского корпуса в июле 1942 года, Бельский котел" - сказал Стрелков.