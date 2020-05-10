Поисковики отложат на осень раскопки и сконцентрируются на работе в архивах из-за пандемии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские поисковые движения из-за коронавирусной инфекции вынуждены переносить или отказываться от раскопок и перезахоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сконцентрировав внимание на работе в архивах. О том, как изменилась работа, поисковики рассказали ТАСС. В условиях самоизоляции на первый план вышла работа, которой поисковики занимаются в течение года, в частности это отработка запросов граждан на установление фронтовой судьбы их близких, сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева. "Это могут быть как запросы по погибшим и пропавшим без вести, так и уточнение фронтового пути ветерана, вернувшегося после победы. Это акция у нас называется "Судьба солдата", - сказала она. Цунаева подчеркнула, что раньше установлением личности солдат поисковики занимались в свободное от основной работы время. Отработка одного запроса может идти от одного часа до года. Проект привлек к работе активистов из Пермского и Алтайского, Краснодарского краев, Калужской, Орловской, Новосибирской, Волгоградской областей.

Пресс-секретарь "Поискового движения России" Игнат Кушнарев уточнил, что уже поступило более 11,5 тыс. заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы войны. Например, рязанским поисковикам удалось выяснить судьбу земляка Петра Пшечникова, который считался пропавшим без вести более 70 лет. За помощью к ним обратилась дочь солдата, проживающая в Тамбовской области. "Выяснилось, что 9 августа 1941 года Петр Пшечников попал в плен и был перевезен в Венгрию, а в октябре - в Германию, где находился в двух лагерях. 17 января 1943 года он умер от воспаления легких в лазарете, не дожив до дня рождения всего один день", - рассказала участница военно-патриотического клуба "Поиск" академии ФСИН России Полина Филатова. "В принципе, для поисковиков тыловых регионов, кроме невозможности выехать непосредственно на полевые работы, ничего не меняется. Продолжается серьезная работа с архивами, серьезная работа по проекту "Судьба солдата". Естественно, мы не можем себе позволить экспедиции в этот период, но мы надеемся на лучшее, надеемся, что сможем сдвинуть сроки. Тем более финансирование, по крайней мере в Сибирском федеральном округе со стороны администраций регионов, со стороны получения грантов, субсидий, осуществилось", - сказала руководитель Новосибирского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", руководитель отряда "Поиск-МГИВ" Сибирского кадетского корпуса Наталья Некрасова. В Алтайском крае сконцентрировались на установлении личности бойцов по медальонам, найденным в конце 1990-х-начале 2000-х годов, так как современные технологии позволяют установить имена солдат после экспертизы. Региональная общественная молодежная организация "Объединение "Отечество" Татарстана уделила внимание работе на сайте Всероссийского информационного поискового центра, где структурируется и собирается информация, полученная поисковиками со всей России: протоколы раскопа, эксгумации, личные дела на бойцов, чьи имена и судьбы удалось установить. "На данный момент мы все больше заносим туда наши старые архивы из уже давних экспедиций, до которых не доходили руки раньше. По понятным обстоятельствам поисковики пропустили одну весеннюю экспедицию, однако это не является показателем", - сказала пресс-секретарь "Объединения "Отечество" Джамиля Лукманова, отметив, что экспедиции не будут проводиться до спада эпидемии и официального разрешения на поисковые работы в регионах. Перенос раскопок на осень В большинстве регионов основные поисковые мероприятия перенесли на осень. Так, на Кубани пришлось отложить раскопки на месте первоначального захоронения убитых немецкими захватчиками воспитанников Ейского детского дома в рамках расследования уголовного дела о геноциде в 1942 году. "В условиях пандемии действует режим карантина и поисковики даже не могут прибыть в Ейск, так как действуют ограничения и на передвижение между муниципалитетами внутри Краснодарского края, и на въезд в регион", - пояснила замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.