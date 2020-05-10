Суд в Петербурге 21 мая рассмотрит жалобу на приговор по делу о гибели детей на Сямозере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Третий кассационный суд в Петербурге 21 мая рассмотрит апелляционное представление прокурора на оправдательный приговор фигурантам дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Судебное заседание - 21 мая в 10:00 мск", - сказано в картотеке. Ранее Третий кассационный суд вынес отказ в передаче представления для рассмотрения в кассационной инстанции, однако Верховный суд РФ принял иное решение и направил представление прокурора в кассационный суд.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. В походе их сопровождал Валерий Круподерщиков, инструктор Павел Ильин в день трагедии в лагере отсутствовал.

Петрозаводский суд ранее оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности, за что его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако он был освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.

Решение Петрозаводского суда уже было частично пересмотрено в Верховном суде Карелии. В августе 2019 года отправили на новое рассмотрение дело в отношении сотрудников управления Роспотребнадзора Карелии - экс-главы ведомства Анатолия Коваленко и и.о. руководителя Людмилы Котович. Также были осуждены экс-директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, которых приговорили к 9,5 годам лишения свободы каждого.