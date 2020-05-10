Память ветеранов войны почтили активисты Русско-Американского общественного центра Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Активисты Русско-Американского общественного центра Флориды возложили в субботу венки к могилам ветеранов Великой Отечественной войны, захороненных в этом американском штате. Как сообщила корреспонденту ТАСС региональный директор этой общественной организации Татьяна Дикая, акция памяти состоялась несмотря на пандемию нового коронавируса при строгом соблюдении всех предохранительных правил карантина.

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В столице Флориды городе Таллахасси, указала она, установлен мемориал памяти жертв Второй мировой войны (Florida World War II Memorial). "9 мая по сложившейся традиции, несмотря на карантин, представители нашей организации в Таллахасси возложили к монументу цветы", - отметила Дикая. Кроме того, по ее словам, "цветы были возложены к могилам ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов организации, которые не дожили до 75-летия Победы".

Поздравления ветеранам в условиях карантина

Региональный директор Центра указала, что из-за пандемии в нынешнем году большинство мероприятий, запланированных Центром, были отменены. "Тем не менее, в честь 75-летия Победы, несмотря на карантин, некоторые из них все же удалось провести", - сказала она.

Так, 3 мая волонтеры вручили 20 советским ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", предоставленные посольством РФ в США. "Для меня эта миссия святая!" - подчеркнула собеседник агентства. Помимо медалей ветеранам были переданы подарки, цветы и защитные маски от спонсоров проекта, а также детские рисунки.

Песни военных лет в режиме онлайн

5 мая активисты Центра и четверо профессиональных музыкантов, расположившись в частном парке, провели онлайн-концерт, поздравив таким образом ветеранов и соотечественников. "Используя современные технологии, они установили камеру, микрофоны, электронное фортепиано, усилили микрофонами аккордеон и скрипку, чтобы звук не потерялся среди пальм и деревьев парка, и... песни военных лет зазвучали над Флоридой!" - рассказала Татьяна Дикая. Трансляция велась в Facebook и YouTube.

Помимо этого были проведены еще несколько мероприятий, а также флэшмоб в рамках акции "Я помню! Я горжусь!", который по ее словам, нашел "широкий отклик среди соотечественников. "Суть этой акции заключается в том, чтобы украсить свой автомобиль георгиевскими ленточками и разместить на боковом или заднем стекле портрет своего родственника - воина Второй мировой войны", - сказала региональный директор Центра.