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Путин рассказал о национальной идее России

По словам президента, она заключается в патриотизме, который не должен быть квасным
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.

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"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. - Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым".

По мнению президента, "патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед". "Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", - пояснил Путин.

В декабре 2019 года Путин обращался к теме патриотизма в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отметив, что считает его единственной возможной идеологией современного демократического общества. По его словам, идеология патриотизма при этом должна быть деполитизированной и направленной на укрепление внутренних основ российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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