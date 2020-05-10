Число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции. Отмечается, что 4 674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.

Ситуация в регионах

Новые случаи заражения зафиксированы в Москве и еще 82 регионах: 1133 в Подмосковье, 414 в Санкт-Петербурге, 262 в Нижегородской области, 139 в Свердловской области, 119 в Волгоградской области и 99 в Краснодарском крае.

Выписаны по выздоровлению 2390 человек в 70 регионах страны, в том числе 1011 в Москве, 206 в Подмосковье, 93 в Дагестане, 61 в Челябинской и 52 в Кировской областях.

За сутки скончались 88 человек, из них 58 в Москве, 9 в Подмосковье, трое в Нижегородской области, по двое во Владимирской, Орловской, Архангельской, Ростовской областях. По одному летальному случаю зафиксировано в Калужской, Липецкой, Мурманской, Челябинской, Новосибирской и Магаданской областях, а также в республиках Калмыкия и Ингушетия, Красноярском и Краснодарском краях.

Число случаев коронавируса превысило 1 тыс. в 33 регионах России. В частности, речь идет об Орловской, Челябинской и Волгоградской областях. Согласно данным штаба, за сутки число заразившихся в Челябинской области выросло на 90 - до 1 041, Орловской - на 50, до 1 023, Волгоградской - на 119, до 1 012 человек.

Число заразившихся превышает 1 тыс. еще в 30 регионах. В Москве выявлено 109 740 заразившихся, в Московской области - 20 558 человека, в Санкт-Петербурге - 7 404, в Нижегородской области - 4 442, в Дагестане - 2 653, в Мурманской области - 2 371, в Краснодарском крае - 1 929, в Свердловской области - 1 844, в Тульской области - 1 795, в Ростовской области - 1 763, в Калужской области - 1 730, в Татарстане - 1 671, в Рязанской области - 1 648, в Брянской области - 1 605, в Северной Осетии - 1 575, в Ленинградской области - 1 500, в Башкирии - 1 491, в Курской области - 1 410, в Тамбовской области - 1 312, во Владимирской области - 1 249, в Кабардино-Балкарии - 1 245, в Ингушетии - 1 199, в Ямало-Ненецком АО - 1 177, в Мордовии - 1 148, В Чувашии - 1144, в Красноярском крае - 1143, в Ярославской области - 1114, в Новосибирской области - 1100, в Саратовской области - 1076 и в Ставропольском крае - 1050.