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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 7 тыс.

За сутки в городе выявили 414 новых случаев заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 7 тыс. человек. За последние сутки выявили еще 414 случаев, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно представленным данным, на 10 мая общее число заразившихся в Петербурге достигло 7 404 человек. Днем ранее это число составляло 6 990 случаев. Кроме того, выздоровели еще 12 человек, всего 1 674. С начала пандемии умерли 53 заразившихся.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая. Решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга.

Кроме того, с 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. До 11 мая просьба носить маски и перчатки носит рекомендательный характер.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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