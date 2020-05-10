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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав КБР проверит выплаты врачам, лечащим заразившихся коронавирусом

Проверку организуют из-за многочисленных жалоб со стороны медработников Госпиталя №1

НАЛЬЧИК, 10 мая. /ТАСС/. Минздрав Кабардино-Балкарии (КБР) проверит выплаты, производимые врачам, работающим в Госпитале №1 по оказанию помощи заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Об этом министерство сообщает на своем аккаунте в Instagram.

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"В связи с многочисленными жалобами со стороны медицинских работников относительно доплат за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в первый рабочий день в Госпитале №1 будет открыта проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудниках "Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" министерства здравоохранения КБР, который стал Госпиталем №1, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом. Характер жалоб не разглашается, но для всех сотрудников, помимо федеральных выплат, предусмотрены и региональные. Так, согласно указу главы региона Казбека Кокова, врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием в месяц должны получать по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты предусмотрены и обеспечивающим работу учреждения и не имеющим непосредственного контакта с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию: врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием - 30 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 25 тыс. рублей, младшему и прочему медперсоналу - 20 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в регионе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией задействовано больше 3 тыс. медработников, в том числе около 800 врачей и около 2 тыс. работников среднего звена (остальные - персонал младшего звена).

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 10 мая зарегистрировано 1 245 случаев заражения коронавирусом, 77 человек заразился за последние сутки, выздоровели 199, умерли три человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 895 человек, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 13 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе проведено 21 970 тестов.

 

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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