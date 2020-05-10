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Офицерский бал в Севастополе перенесли на сентябрь

Обычно бал проходит в июне в рамках празднования Дня города и Дня России

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Большой севастопольский офицерский бал, который традиционно проводился ко Дню города в июне, из-за ситуации с коронавирусом перенесли на осень, сообщила ТАСС руководитель проекта Екатерина Графодатская.

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"Учитывая запрет на проведение событий, мы приняли решение о переносе бала, скорее всего, на первые числа сентября. Сейчас согласовываем сроки с командованием флота и правительством Севастополя. Это непривычно, ведь событие обычно проходит в рамках празднования Дня города и Дня России - но такова ситуация", - сказала Графодатская.

Она уточнила, что опыт организации события осенью уже есть - мероприятие проходило в сентябре в 2015 году.

Графодатская добавила, что каждый раз тематика для бала выбирается новая, и в этом году событие носит название "Победа!" и посвящено юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского. Этим будут обусловлены танцевальная и музыкальная программа.

"Максимально тематика бала воплощается в бальном параде - это уникальное действие, первая и самая торжественная, показательная часть события, в которой участвуют все пары. Специально для бала будут созданы симфонические воплощения всеми любимых произведений военных лет. Будут вальсы той эпохи в исполнении симфонического оркестра, кадрили - у нас уже была "Смуглянка", которую мы оркестровали специально для бала, а в этом году мы будем танцевать кадриль и под "Катюшу", - отметила собеседница.

О бале

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота РФ, правительств Севастополя и Республики Крым.

Вечер традиционно проходит в знаковом для города месте - на Михайловской батарее, которая использовалась и при первой обороне Севастополя в период Крымской войны, и в Великую Отечественную. Сейчас здесь расположен военно-исторический комплекс, во дворе которого специально для бала монтируют площадку с танцевальным паркетом и зону для зрителей.

В 2019 году бал собрал, по информации организаторов, около 1 тыс. человек. Большая часть участников - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами. Но также были пары из других городов России и гости из 15 стран.

Теги
РоссияКрымСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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