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Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате

По данным ведомства, всего 15% школ готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате. Полный уход от очного среднего образования вряд ли случится в обозримом будущем, заявил в воскресенье замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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"Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября", - сказал он.

Замминистра отметил, что по результатам совместного с Министерством цифрового развития исследования всего 15% школ в России достаточно технически оснащены, чтобы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.

Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко. "Очень не хотелось бы <…> Все-таки летний отдых мы должны будем организовать в июле и в августе, поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался 1 сентября", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

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