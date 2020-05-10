Коэффициент распространения коронавируса в России снова снизился

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02, и оказался на минимальном уровне с начала вспышки. Это следует из опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве показатель находится на уровне 1,02, в субботу он составлял чуть меньше 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, коэффициент распространения инфекции показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции.