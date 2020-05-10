{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коэффициент распространения коронавируса в России снова снизился

Он составил 1,04

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02, и оказался на минимальном уровне с начала вспышки. Это следует из опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

В Москве показатель находится на уровне 1,02, в субботу он составлял чуть меньше 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, коэффициент распространения инфекции показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом
В ведомстве также отметили, что решение о повторном переносе ЕГЭ пока не принято
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС