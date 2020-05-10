Защита обжаловала арест создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сторона защиты подала жалобу на арест основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом в своем Telegram-канале написал его адвокат Сергей Бадамшин.

"Нами обжаловано постановление Тверского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также подана жалоба на производство обыска в квартире Воронцова по делу о вымогательстве", - написал защитник.

Ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.