Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил в воскресенье замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля. В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.

ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Ситуация с ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней - 8 июня, заявил Глушко. "Пока дата ЕГЭ обозначена - 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации. <...> Пока решений о переносе нет", - сказал он.

Он отметил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях коронавируса, в рамках которых, в частности, будет проводиться дополнительная санитарная обработка помещений, введен контроль на входе, а на самом экзамене детей рассадят на большие расстояния, чем прежде.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе - сентябре. Затем в Рособрнадзоре сообщили ТАСС, что возможность переноса ЕГЭ на август рассматривается в ведомстве в качестве одного из сценариев.