Благотворители в Дагестане оказали материальную помощь оставшимся без доходов гражданам

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Инсан" в Дагестане оказал материальную помощь в размере 9 млн рублей оставшимся без доходов в связи с введением режима самоизоляции жителям Дагестана, рассказал ТАСС в воскресенье руководитель фонда Магомедрасул Ахмедов.

"Большинство подопечных лишились заработка, многие из них имели сдельный доход за каждый выход в рабочий день. Это позволяло быть, что называется, на плаву, но в режиме самоизоляции это оказалось невозможным. С начала действия ограничительных мер в виде финансовой поддержки через фонд было распределено 9 млн рублей по всей республике", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что все средства - это выплаченный спонсорами закят (ежегодный обязательный налог с доходов в исламе в пользу нуждающихся).

Ахмедов отметил, что благодаря этим деньгам были решены материальные проблемы подопечных: отданы долги, куплены лекарства, оплачена аренда жилья. "Ежедневно, в течение месяца, благодаря слаженной работе фонда помощь получают тысячи семей по всему Дагестану. Мы не знаем, сколько продлиться кризис в стране. Но уверены, кризис в отдельных семьях предотвратить можно, вовремя оказанная поддержка поможет пережить им непростые времена, именно в этом направлении и продолжает работать фонд "Инсан", - сказал руководитель фонда.

Кроме того, с начала ограничительного режима благотворители развозят продуктовые наборы и порции вечерней трапезы (ифтар) для разговения в месяц Рамадан. В фонде надеются, что запас провизии поможет нуждающимся семьям пережить трудные дни.

Ранее сообщалось, что каждый день в Махачкале и во всех филиалах фонда в Дагестане волонтеры будут развозить уже готовые порции плова по адресам подопечных. Отмечалось, что 10 тыс. семей по республике каждый день месяца Рамадана будут обеспечены ифтаром.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.