Штраф за выход на улицу без масок и перчаток в Петербурге составит 4 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Штраф за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты в Петербурге составит 4 тыс. рублей, сообщили ТАСС в городском комитете по вопросам законности и правопорядка.

Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

"Штраф за нарушение составит 4 тыс. рублей", - сообщили в комитете.

Соответствующие протоколы о нарушениях будут составлять сотрудники полиции, рассматривать протоколы будут в комитете по законности. До 11 мая просьба использовать маски и перчатки носит рекомендательный характер.

Ранее в пресс-службе администрации губернатора города сообщали, что продажа индивидуальных средств защиты будет производиться в вестибюлях станций петербургского метро. Кроме того, власти рекомендуют предприятиям, которые осуществляют продажу масок и перчаток, обеспечить наличие товара для горожан. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.

По последним данным, в Петербурге выявлено 7 404 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 674 человека, умерли 53.