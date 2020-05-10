{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Штраф за выход на улицу без масок и перчаток в Петербурге составит 4 тыс. рублей

Жители города будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте с 12 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Штраф за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты в Петербурге составит 4 тыс. рублей, сообщили ТАСС в городском комитете по вопросам законности и правопорядка.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

"Штраф за нарушение составит 4 тыс. рублей", - сообщили в комитете.

Соответствующие протоколы о нарушениях будут составлять сотрудники полиции, рассматривать протоколы будут в комитете по законности. До 11 мая просьба использовать маски и перчатки носит рекомендательный характер.

Ранее в пресс-службе администрации губернатора города сообщали, что продажа индивидуальных средств защиты будет производиться в вестибюлях станций петербургского метро. Кроме того, власти рекомендуют предприятиям, которые осуществляют продажу масок и перчаток, обеспечить наличие товара для горожан. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.

По последним данным, в Петербурге выявлено 7 404 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 674 человека, умерли 53.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернут в Москве в течение недели
Койки организуют в 17 больницах столицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС