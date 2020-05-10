Более миллиона человек исполнили песню "День Победы" на своих родных языках

"Более миллиона человек исполнили песню Давида Тухманова "День Победы" на родном языке. В акции "День Победы" на разных языках" приняли участие жители 60 стран мира. На многие языки она была переведена специально для этой акции, организатором которой выступил оргкомитет "Наша Победа", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" на своих родных языках в рамках акции оргкомитета "Наша Победа". Об этом в воскресенье сообщается на сайте партии "Единая Россия".

"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках", - отметил замсекретаря Генсовета "Единой России", координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, более 50 тыс. участников прислали ролики собственного исполнения песни, лучшие будут опубликованы на сайте.

Так, впервые на грузинском языке 9 мая "День Победы" спела певица Диана Гурцкая. Перевод песни специально для акции подготовила член Союза журналистов, поэтесса Нана Цинцадзе. В Кузбассе "День Победы" впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов - шорцев и телеутов. Песня впервые прозвучала и на армянском языке - акцию "Единой России" поддержал Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ереване. "День Победы" исполнил солист Государственной академической капеллы Армении и Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, лауреат международных конкурсов Артур Агаджанов в переводе ведущего специалиста отдела культурных и общественных программ РЦНК в Ереване Сусанны Оганесян.

В акции приняли участие жители многих стран мира. Так, "Волонтеры Победы" из Конго Шансель Мусаву и Дюк Мишель Нгебана вместе с международной командой добровольцев проекта спели "День Победы" на русском и французском языках.

Акция продлится до 11 мая. Для этого работает специальный плеер с функцией караоке на сайтах pobeda-2020.ru и диктантпобеды.рф, где можно выбрать один из 132 языков народов России и мира и спеть "День Победы".