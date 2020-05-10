В России число умерших на тысячу населения снизилось за первые три месяца 2020 года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Число умерших в России в расчете на тысячу населения за январь-март 2020 года снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным Росстата, в Российской Федерации число умерших в расчете на 1 000 населения снизилось на 3,8% (с 13,1% в январе-марте 2019 года до 12,6% в январе-марте 2020 года). В абсолютном выражении число смертей сократилось на 12 866 человек или 2,7% (с 472 860 в январе-марте 2019 года до 459 994 в январе-марте 2020 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в январе 2020 года число умерших снизилось на 4,9% или на 8 376 человек по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% или 5 317 человек соответственно.

"В марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% или 827 человек", - говорится в сообщении.