В Новгородской области разминировали поле с противотанковыми минами времен войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мая. /ТАСС/. Саперы обследовали и разминировали противотанковое минное поле времен Великой Отечественной войны, обнаруженное местным жителем под Старой Руссой в Новгородской области. С такими находками саперы встречаются достаточно редко, чаще всего в регионе находят склады с боеприпасами, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области в воскресенье.

"Сообщение об обнаружении противотанковой мины поступило в экстренные службы от жителя Старорусского района. При выезде на место саперы профессиональной аварийно-спасательной службы по защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности нашли и десятки боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В общей сложности было обнаружено 139 противотанковых мин. Расположение боеприпасов позволило судить о расположении в этом районе немецкого противотанкового минного поля", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее разминированием минных полей специалистам приходилось заниматься достаточно редко, чаще всего в регионе находили склады с боеприпасами времен ВОВ.

На обследованной территории саперы обнаружили несколько воронок от уже взорвавшихся боеприпасов, остальные противотанковые мины находились в земле. Чтобы их найти и достать из земли понадобилось несколько дней. "Из-за большого количества боеприпасов и удаленности минного поля от населенных пунктов, саперами было принято решение уничтожать их на месте. Подрыв прошел в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.