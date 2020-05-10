Главврач клинической больницы Краснодарского края рекомендует продлить карантин до 15 июня

КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Главный врач клинической больницы Краснодарского края, заслуженный врач РФ Владимир Порханов в ходе совещания оперативного штаба в воскресенье заявил о необходимости продления карантина на Кубани до 15 июня.

"Судя по имеющейся динамике, количеству гуляющих на улицах людей, я считаю, что до 15 июня необходимо продлить карантинные меры и пока не открывать курортный сезон", - сказал Порханов.

Порханов также считает, что причиной большого числа случаев заражения коронавирусом в крае стал огромный приток мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга в период вспышки инфекционного процесса, поэтому говорить о том, что все хорошо, рано.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациентов умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.