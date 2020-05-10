В Махачкале ветерану на самоизоляции устроили мини-концерт через балкон

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники администрации Кировского района Махачкалы (Дагестан) устроили ветерану, находящемуся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, небольшой концерт на его балконе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении районной пресс-службы.

"Сейчас ветеранам особенно нужно соблюдать самоизоляцию. Но это не повод оставлять их без внимания. Сотрудники администрации Кировского района организовали мини-концерт нашему дорогому фронтовику Ахмед-Наби Апашеву. Его хорошее настроение в День Победы для нас бесценно", - передает пресс-служба слова главы Кировского района Салиха Сагидова.

Как сообщается, сотрудники администрации, поднявшись на автовышке к балкону фронтовика, спели ему песни военных лет под гармонь.

По данным пресс-службы Махачкалы, дагестанцы принимали самое активное участие в Великой Отечественной войне. Более 160 тыс. из них ушли на фронт и каждый второй не вернулся с войны - 80 тыс. человек осталось на полях сражений.

Дагестан дал стране 59 героев Советского Союза и семь полных кавалеров ордена Славы.