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75-летие Победы

В Махачкале ветерану на самоизоляции устроили мини-концерт через балкон

Сотрудники администрации Кировского района города поднялись на автовышке к балкону фронтовика Ахмеда-Наби Апашева и исполнили для него песни военных лет
Поздравление ветерана Ахмед-Наби Апашева с Днем Победы в Махачкале
© Пресс-служба администрации Кировского района Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники администрации Кировского района Махачкалы (Дагестан) устроили ветерану, находящемуся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, небольшой концерт на его балконе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении районной пресс-службы.

"Сейчас ветеранам особенно нужно соблюдать самоизоляцию. Но это не повод оставлять их без внимания. Сотрудники администрации Кировского района организовали мини-концерт нашему дорогому фронтовику Ахмед-Наби Апашеву. Его хорошее настроение в День Победы для нас бесценно", - передает пресс-служба слова главы Кировского района Салиха Сагидова.

Как сообщается, сотрудники администрации, поднявшись на автовышке к балкону фронтовика, спели ему песни военных лет под гармонь.

По данным пресс-службы Махачкалы, дагестанцы принимали самое активное участие в Великой Отечественной войне. Более 160 тыс. из них ушли на фронт и каждый второй не вернулся с войны - 80 тыс. человек осталось на полях сражений.

Дагестан дал стране 59 героев Советского Союза и семь полных кавалеров ордена Славы. 

Теги
РоссияДагестан75-летие Победы
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