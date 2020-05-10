Режим всеобщей самоизоляции продлится на Ставрополье минимум до 18 мая

СТАВРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции будет действовать в Ставропольском крае минимум до 18 мая, далее в регионе введут обязательное ношение медицинских масок. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

По данным краевого правительства, запас многоразовых масок в регионе составляет около 300 тыс. штук. В ближайшие дни производство масок на Ставрополье будет увеличено до 200 тыс. масок в сутки. Власти также планируют бесплатную раздачу примерно 500 тыс. масок в регионе.

"В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться минимум на неделю", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

В регионе ежедневно фиксируется несколько десятков новых случаев коронавируса. На Ставрополье с начала пандемии заболевание подтверждено у 1 050 человек, в тяжелом состоянии находятся 19 пациентов. За все время 289 человек в крае выздоровели, 20 пациентов с коронавирусом умерли.

"С 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места, рекомендовано носить лицевые защитные маски. Соответствующие нормы будут закреплены постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время", - пояснили в пресс-службе.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 11 мая включительно.