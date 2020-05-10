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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая

Всего в регионе заразились коронавирусом 1 929 человек

КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса, до 23 мая. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в ходе заседания оперативного штаба в воскресенье.

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"Мы не можем и не имеем права отказаться от карантинных мер. Самоизоляция - единственный способ спрятаться от коронавируса. Мы должны продлить карантин до 23 мая как минимум", - сказал Кондратьев.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациента умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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