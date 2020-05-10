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Пандемия коронавируса нового типа

Дагестан получит необходимые лекарства для лечения коронавируса

Также в Минздраве рассказали, что в республике могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Республика Дагестан, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, получит необходимые лекарственные препараты для ее лечения, ситуация находится на контроле Минздрава России. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства.

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"Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане. В республику уже начали поступать необходимые лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, в ближайшее время потребность будет удовлетворена", - говорится в сообщении.

Кроме того, медучреждения республики могут включить в клинические исследования перспективных лекарств от коронавирусной инфекции, предварительно показавших эффективность в ее лечении.

Ранее специалисты Минздрава посетили ряд медучреждений Дагестана для оценки качества оказания медицинской помощи зараженным COVID-19 и дали медикам рекомендации по маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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