Омоновцы вынесли на руках инвалида из квартиры в селе Пугачево, где горел арсенал

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники спецназа ОМОН эвакуировали и передали медикам инвалида в селе Пугачево, где горит трава на территории бывшего артиллерийского арсенала, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево произошел пожар. Площадь возгорания составляет 15 га, но открытых очагов горения уже нет. Сухая трава загорелась на территории арсенала накануне днем, спровоцировав взрывы одиночных малокалиберных боеприпасов.

"Сотрудники ОМОН Росгвардии на руках вынесли из квартиры жителя села Пугачево Малопургинского района Удмуртской Республики, где накануне произошло возгорание на территории арсенала артиллерийского вооружения. Из-за тяжелой болезни мужчина не мог передвигаться самостоятельно", - рассказали в пресс-службе, добавив, что инвалида передали скорой помощи. Гражданин доставлен в комплексный центр социального обслуживания населения Малопургинского района. Сейчас росгвардейцы помогают спасателям эвакуировать жителей, на месте происшествия работают инженерно-технические группы ОМОН.