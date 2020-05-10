Шкала коронавирусной угрозы вводится в Великобритании накануне ослабления карантина

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании начнет использовать новую шкалу, по которой будет оцениваться уровень угрозы коронавируса в разных регионах страны. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Официально о введении новой шкалы должен будет вечером объявить премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Новая система будет напоминать шкалу оценки уровня террористической угрозы, которая уже довольно долго используется в стране. Это будет похожий очень прозрачный инструмент, который даст людям возможность четко представлять себе то, на каком этапе борьбы с распространением вируса мы находимся, - сказал министр. - В настоящий момент мы находимся на четвертом из пяти уровней шкалы и стремимся как можно скорее снизить уровень угрозы до третьего. По мере снижения данного показателя перед нами будут открываться возможности для восстановления нормальной работы экономики и привычного хода нашей жизни".

Наивысший пятый уровень угрозы означает, что Национальная служба здравоохранения (NHS) страны не справляется с наплывом больных. При четвертом уровне NHS сталкивается с повышенной нагрузкой. Третий уровень означает возможность постепенного ослабления карантина, первый - отсутствие угрозы.

Как отмечает вещательная корпорация Би-би-си, за обработку эпидемиологической информации и определение уровня угрозы будет отвечать новый центр биологической безопасности. Первоначально шкала будет действовать только на территории Англии, но в будущем на нее смогут перейти также Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия. Будет определяться как общенациональный уровень угрозы, так и отдельные - для регионов и городов Англии, где ситуация отличается от средней по стране. От этого показателя будет зависеть количество ограничений, которые будут действовать для жителей той или иной части страны.

Смягчение карантина

По данным газеты The Sunday Times, в воскресенье вечером Джонсон объявит о снижении коронавирусной угрозы до третьего уровня, незначительном смягчении карантина с 11 мая, а также о том, какие ограничения правительство страны намерено снять в будущем. Власти страны также должны поменять слоган общественной кампании по борьбе с распространением коронавируса с "Оставайтесь дома" на "Оставайтесь бдительны". Как подчеркнул Дженрик, жители страны по-прежнему должны стараться как можно реже покидать дома, однако по мере снятия ограничений у них будет появляться больше возможностей и многие из них начнут возвращаться на работу. Представители оппозиции уже критикуют кабмин за недостаточно четко сформулированный лозунг и выражают опасения по поводу того, что число случаев нарушения карантина будет расти.

По последней официальной информации, число случаев инфицирования коронавирусом в королевстве превысило 215 тыс., число летальных исходов - 31,5 тыс. Власти заявляют, что пик вспышки коронавируса в Великобритании уже преодолен. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов в больницах последовательно снижаются, с середины апреля уменьшается и показатель смертности. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли.