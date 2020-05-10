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Пандемия коронавируса нового типа

Запланированный на 12 мая вывозной рейс из Хошимина в Санкт-Петербург отложили

Рейс отложили на неопределенное время

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Хошимина в Санкт-Петербург, запланированный на 12 мая, отложили, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

"Рейс № AFL291 Хошимин - Санкт-Петербург - Москва 12 мая 2020 года отложен на неопределенное время", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияВьетнамСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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