Путин рассказал о картине, посвященной войне, от которой его "пробирает до слез"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о картине, посвященной ужасам Великой Отечественной войны, которая произвела на него сильное впечатление.

Интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1", в котором Путин делится этим впечатлением, было записано в ноябре 2019 года во время посещения главой государства выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже. Его фрагмент размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

Президент поделился, что на этой выставке на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы" Тараса Гапоненко.

"На меня большее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется - "Рабовладельцы", на ней изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез", - признался президент.

Рассуждая о том, что бы произошло, не случись победы, Путин сказал, что "в конечном итоге это означало бы просто прекращение нации как таковой, этноса, русского этноса, так же, как и других этносов, населявших Советский Союз".