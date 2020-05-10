Виртуальный музей оленно-транспортных батальонов создадут в арктических регионах

ТАСС, 10 мая. Виртуальный музей оленно-транспортных батальонов времен Великой Отечественной войны создадут совместно участниками из Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Мурманской области, проект создания виртуального музея оленно-транспортных батальонов стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

"В число победителей среди физических лиц вошла Полина Харыбина, председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, заместитель председателя молодежного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по Северо-Западному федеральному округу, с проектом создания виртуального музея оленно-транспортных батальонов. Виртуальный музей станет уникальной площадкой, где будут представлены статьи, биографические справки, фотографии и другие материалы, посвященные подвигу оленно-транспортных батальонов и вкладу коренных малочисленных народов Севера в Великую Победу", - говорится в сообщении.

Вклад оленно-транспортных батальонов в успех Петсамо-Киркенесской операции и в Победу в Великой Отечественной войне был значительным: на оленях перевозили боеприпасы, фураж, продовольствие, дрова, горючее и материальную часть артиллерии, доставляли по бездорожью срочные приказания, обеспечивали выезды старшего командования в войска, эвакуировали больных и раненых, вели розыск сбитых в бою самолетов.

Батальоны формировались в основном из представителей коренных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и поступали на службу вместе со своими стадами. Такие батальоны вывезли с линии фронта более 10 тыс. больных и раненых, перевезли 17 тыс. тонн боеприпасов, эвакуировали 162 аварийных самолета.