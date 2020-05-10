{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Почти все студенты Московской духовной академии вылечились от коронавируса

При этом, по словам ректора МДА, у многих остались осложнения в виде пневмонии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Почти все студенты Московской духовной академии (МДА), заразившиеся коронавирусной инфекцией, к настоящему времени выздоровели. Об этом сообщил в воскресенье в своем канале в Telegram ректор МДА, епископ Звенигородский Питирим (Творогов).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Почти все студенты МДА вылечились от коронавируса. Но у многих остались осложнения в виде пневмонии, слава Богу не тяжелой. Для восстановления требуются дорогостоящие лекарственные препараты", - написал епископ. Он также призвал к сбору пожертвований для закупки необходимых лекарств для студентов.

Ранее стало известно, что 39 слушателей и сотрудников вылечились после заражения в МДА, где ранее был выявлен очаг коронавирусной инфекции. 26 апреля сообщалось, что все 136 человек, оставшихся во время пандемии в МДА, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, у 52 из них был выявлен положительный результат. В число инфицированных оказался и сам епископ Питирим. О своем выздоровлении он также сообщил через канал в Telegram.

МДА находится в Сергиевом Посаде, расположена в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Является крупнейшим центром богословского образования в Русской православной церкви (РПЦ). В ней ведется очное и заочное обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, действуют регентский и иконописный факультеты.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Архангельской области подтопило участок федеральной трассы
Подъем воды продолжается, возможна полная остановка движения на трассе М8 Архангельск - Москва ("Холмогоры")
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС