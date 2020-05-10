Почти все студенты Московской духовной академии вылечились от коронавируса

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Почти все студенты Московской духовной академии (МДА), заразившиеся коронавирусной инфекцией, к настоящему времени выздоровели. Об этом сообщил в воскресенье в своем канале в Telegram ректор МДА, епископ Звенигородский Питирим (Творогов).

"Почти все студенты МДА вылечились от коронавируса. Но у многих остались осложнения в виде пневмонии, слава Богу не тяжелой. Для восстановления требуются дорогостоящие лекарственные препараты", - написал епископ. Он также призвал к сбору пожертвований для закупки необходимых лекарств для студентов.

Ранее стало известно, что 39 слушателей и сотрудников вылечились после заражения в МДА, где ранее был выявлен очаг коронавирусной инфекции. 26 апреля сообщалось, что все 136 человек, оставшихся во время пандемии в МДА, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, у 52 из них был выявлен положительный результат. В число инфицированных оказался и сам епископ Питирим. О своем выздоровлении он также сообщил через канал в Telegram.

МДА находится в Сергиевом Посаде, расположена в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Является крупнейшим центром богословского образования в Русской православной церкви (РПЦ). В ней ведется очное и заочное обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, действуют регентский и иконописный факультеты.