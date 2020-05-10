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Туркменистан безвозмездно передал Астраханской области товары собственного производства

В составе гуманитарного груза овощи, напитки, текстиль и строительные материалы

АСТРАХАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Астраханская область в качестве помощи от Туркменистана безвозмездно получила товары, произведенные в стране. Груз, включающий строительные материалы, продукты и текстиль, прибыл в регион в воскресенье по Каспию морским автопаромом, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области.

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"Автопаром пришвартовался к причалу международного торгового порта Оля сегодня в 7:30. Гуманитарный груз, предназначенный для России в целом, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил целиком направить в Астраханскую область - регион, с которым у каспийских соседей налажены самые тесные многосторонние связи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В трюмах судна 49 автофургонов общей вместимостью 1,2 тонны, уточнили в администрации главы региона. Груз включает овощи, напитки, текстиль и строительные материалы, его формировали предприятия промышленности и сельского хозяйства Туркменистана, а также торговые, химические и газовые комплексы страны. Товары будут переданы организациям, оказывающим социальную поддержку гражданам с коронавирусом, еще часть груза передадут медучреждениям.

По словам капитана туркменского судна "Бахтияр" Владимира Баранова, груз должен был прийти в Астраханскую область раньше, накануне Дня Победы, но планы поменяли в связи с непогодой.

"Мы вышли из Туркменбаши 6 мая в 18:00 по местному времени, но при заходе в Волго-Каспийский судоходный канал были вынуждены задержаться из-за штормового ветра", - уточнил капитан.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о передаче России на безвозмездной основе продовольствия и различных товаров, произведенных в стране. Руководитель страны подписал это распоряжение, "следуя традиционно доброжелательному сотрудничеству между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Теги
ТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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