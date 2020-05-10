Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая

ТАСС, 10 мая. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая. Соответствующий указ размещен в воскресенье на портале областного правительства.

"Приостановить с 28 марта по 17 мая 2020 года на территории Оренбургской области работу организаций общественного питания, за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций", - говорится в сообщении.

Как сообщил Паслер на своей странице в социальной сети Instagram, по данным областного управления Роспотребнадзора и Минздрава, темпы роста заболеваемости в Оренбургской области снижаются, сегодня они ниже среднероссийских, уточнил он.

"Хотя до полной победы над пандемией еще далеко, режим самоизоляции дал свои результаты. Поэтому мы постепенно снимаем ограничительные меры. С начала мая уже начали работать большинство магазинов при условии жесткого соблюдения санитарных мер и масочном режиме для продавцов и покупателей. При этом мы не стали вводить тотальный масочный режим, только в помещениях людям необходимо носить маски и перчатки", - сообщил он.

По словам Паслера, с 12 мая начнут работу стоматологические клиники, кроме того, жители смогут заниматься спортом на открытом воздухе, гулять с детьми, соблюдая социальную дистанцию с прохожими. Профессиональные спортсмены смогут приступить к индивидуальным тренировкам по графику, уточнил он.

"Также открываем дачные маршруты. При жестком условии соблюдения пассажирами мер безопасности. Безусловно, снятие ограничений не распространяется на территории, которые находятся на карантине. Здесь пока вынуждены соблюдать самые строгие меры самоизоляции", - сообщил губернатор.

Смягчение режима

Как уточнили журналистам в пресс-службе губернатора области, также изменяется критерий для хозяйствующих субъектов, продолжающих осуществлять деятельность по реализации товаров: предельно допустимое число покупателей должно быть не более 50 человек на 200 кв. м площади.

Пополнился перечень случаев, когда разрешено покидать место проживания, туда, помимо вышеперечисленного, входит: обращение за экстренной (неотложной) медпомощью; вызов правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством РФ, следование к месту (от места) осуществления трудовой деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом, дорога до ближайшего места приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена указом.